Пеканов: ЕК размразява 370 млн. евро за България заради доверието към Радев

Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви в ефира на „Здравей, България”, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за Антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. „Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази Антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил”, посочи Пеканов.

Той очаква още днес да бъде приет законът за Антикорупционната комисия, а до края на август да бъдат назначени комисарите. Според него впоследствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането ѝ са били допуснати „най-големите злоупотреби”, а променената парламентарна квота е довела до използването ѝ за репресии. „Именно това е станало причина за замразяването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост", обясни той.

Вицепремиерът коментира и реформите, които България трябва да реализира пред Европейската комисия. Сред тях е реформата във ВиК сектора. „ЕК настоява общинските ВиК дружества да бъдат преструктурирани под управлението на ВиК холдинга, но България към момента не приема този вариант и ще търси междинно решение", категоричен е той.

Той припомни, че крайният срок за плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост е 31 август, а четвъртото плащане се очаква следващия петък.

По време на срещата с президента Еманюел Макрон е била обсъдена и доставката на 12 френски локомотива, които трябва да пристигнат до август. Пеканов отбеляза, че през годините България е пропуснала редица възможности за усвояване на европейски средства и този проблем трябва да бъде преодолян. Вицепремиерът коментира и темата за новите метровлакове, които също се финансират по ПВУ, както и усилията на България да запази европейските средства на фона на предложения за тяхното намаляване.

Относно войната в Украйна Пеканов заяви: „България ще продължи да оказва подкрепа на Киев в краткосрочен план". Той обаче подчерта, че премиерът Радев има право да поставя въпроса кога ще бъде намерено решение на конфликта.

Пеканов засегна и темата за Фонда за справедлив преход, откъдето България очаква над 1 милиард евро за въглищните региони. „С тези пари ще се строят заводи и индустриални зони”, обясни Пеканов.

По думите му Европейската комисия е подкрепила и проекта за язовир „Яденица” и ПАВЕЦ „Чаира”, които са важни за енергийната сигурност и производството на по-евтин ток.

Пеканов предупреди, че България се намира в „неприятна ситуация” по отношение на инфлацията, като страната е с най-високата инфлация в еврозоната. Според него регулаторите трябва да бъдат по-активни и да извършват повече анализи. Той подкрепи и идеите на финансовия министър за съкращаване на неефективни структури и раздут административен щат, но подчерта, че това не трябва да става рязко.

По повод разпита на кмета на Кърджали Пеканов заяви: „Институциите работят по казуси, които дълги години са оставали нерешени, а сега МВР си върши работата".

„Най-големият риск пред нас са огромните очаквания, а ние трябва да действаме бързо”, заключи вицепремиерът.

