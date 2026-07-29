Пеканов: Плащанията в брой трябва и ще останат неизменна част от нашето ежедневие

Пекселс

Плащанията в брой трябва и ще останат неизменна част от нашето ежедневие и в бъдеще. Затова Европейската централна банка организира мащабна кампания за дизайн и избор на следващата серия евробанкноти. Финалният списък с предложения е публичен и всички европейски граждани могат да гласуват за своя фаворит до 21 септември. Това написа във Фейсбук вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той припомни, че новите банкноти ще бъдат в обръщение от края на 2027 и ще са първите с нов дизайн от 25 години насам, предаде "Фокус".

"Десетте финални варианти са избрани от общоевропейско жури, в което имаше и българско участие. Изборът е в две категории – “Европейска култура" и “Реки и птици". Окончателният избор ще бъде обявен от ЕЦБ до края на 2026 г.

Гласувахте ли вече и за кое предложение? Реките и птиците на Европа са хубави, но европейската култура е ненадмината", каза още Пеканов.

Преди дни Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви краткия списък на предложенията за дизайн на следващата серия евробанкноти и стартира проучване на общественото мнение, приканвайки гражданите от цяла Европа да представят коментари. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми: "Европейската култура“ и "Реки и птици“, и на съответни мотиви, избрани да ги илюстрират.

Редактор "Екип на Петел",

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