Пеканов: Правим това, което е в българския национален интерес

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Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството предприема мерки в защита на българския национален интерес и работи за спасяването на максимална част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

„Правим това, което е в българския национален интерес – така, че България да не загуби достъп до гориво и решенията, които се приемат, да не са противоконституционни“, посочи Пеканов в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ.

По отношение на бюджета Пеканов заяви, че ситуацията не е „цветуща“, но правителството не е твърдяло, че бюджетът е „перфектен и розов“. Според него той е такъв, какъвто е бил заварен, пише novini.bg.

Той съобщи, че през август ще продължи работата по следващия бюджет, който трябва да бъде представен през есента със „значително по-нисък дефицит“, но без да се предприемат мерки, които да „счупят държавата“.

„За месец и половина нямаше как да измислим всички тези мерки – кои общини да получат финансиране, къде да бъдат най-точните съкращения, така че да не спрем работата на държавата и в същото време да оптимизираме“, каза той.

Пеканов коментира и напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му днес е финализирано предоговарянето на някои части от плана, свързани с инвестиции, които няма да могат да бъдат реализирани в срок, както и с реформи, които не са били заложени по най-правилния начин.

Той посочи като пример реформата във ВиК сектора, при която се предвиждаше задължителна консолидация на дружествата от общинско на областно ниво до края на годината. По думите му това изискване е предоговорено и няма да се реализира тази година. Вместо това ще бъдат създадени условия за насърчаване на подобна консолидация през следващите години.

Вицепремиерът коментира и средствата по Фонда за справедлив преход за Стара Загора. По думите му те ще бъдат насочени към рекултивация и рехабилитация на минни терени, които впоследствие да бъдат превърнати в индустриални зони и да привлекат нови производства.

Пеканов заяви, че първоначално са били предвидени 240 млн. евро само за рекултивация, но средствата ще бъдат увеличени.

По отношение на Фонда за справедлив преход и Програмата „Развитие на регионите“ Пеканов подчерта, че има сериозно забавяне. По думите му са изминали пет години, остават още три, договорени са около 50% от средствата, а са разплатени под 10%.

„До края на тази година трябва да заявим към Брюксел 800 млн. евро разходи, които са се случили. До момента за пет години сме заявили 120 млн. евро. Тоест тази година трябва да заявим разходи шест пъти повече, отколкото са направени през последните пет години“, обясни той.

Сред проектите, които според Пеканов са в напреднал етап, е изграждането на детската болница в Бургас. Той заяви, че вече са осигурени 46 млн. евро и че се работи, за да може строителството да започне през следващата година.

Вицепремиерът посочи и инвестициите в столичния градски транспорт като пример за това как европейските средства достигат пряко до гражданите. Предвидени са средства за 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая.

„Не може шофьорите да карат в неклиматизирани трамваи. Най-старият трамвай, който видяхме днес, е на 37 години. Това не са условия, които българските граждани трябва всеки ден да търпят“, каза Пеканов.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост вицепремиерът заяви, че целта му е до края на август да бъде спасена над 95% от общата сума по плана. Той уточни, че в началото ситуацията е била значително по-притеснителна.

Пеканов посочи, че в последните седмици са били открити и обновени детски градини и училища в страната, като даде за пример 73-то училище в София.

„Това са стъпките, които трябва да правим с европейски пари, които достигат ясно до хората“, заключи вицепремиерът Атанас Пеканов.

Редактор "Екип на Петел",

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