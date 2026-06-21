Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата

Кадър Нова телевизия

След няколко седмици България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ. Това е резултат от усилия на много правителства, но и на страхотни усилия в последните седмици. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, средноевропейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средноевропейското ниво в края. Това каза в ефира на „Събуди се” вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той посочи, че продължава работата и по петото плащане. „Беше ключово за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства”, каза той и допълни: „Моята цел е да стигнем 100%. Под въпрос е доколко това е реалистично, защото се загуби много време и много важни реформи все още трябва да се случат.”

„Имаше риск да бъдат безвъзвратно загубени заради поведението на коалицията миналата година по време на кабинета „Желязков”, които решиха, че антикорупционната реформа е нещо, което могат да си правят по техен вкус и ще могат да я използват срещу техните опоненти. Именно заради това България беше получила санкция, бяха задържани пари и от второто и от третото плащане, пари, които щяхме да загубим през месец май. Тук кабинетът „Гюров” се намеси и успя да измоли Европа да ни даде много малко време действително, затова ние бяхме изправени пред тези невъзможни срокове”, коментира вицепремиерът.

„Вчера получихме писмата заедно с оценката по четвъртото плащане, че тези две плащания по второто и третото - задържаните пари, вече ще ни бъдат отпуснати. Към момента има по четвъртото плащане за три цели задържани средства, които трябва да бъдат освободени”, поясни той.

„Срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен. Ние не можем да го изменим. Всичко, което свършим до 31 август може да бъде отчетено по ПВУ, всичко, което не свършим - няма да бъде отчетено”, заяви Пеканов.

„Спасихме голяма част от средствата. Ако ме бяхте питали преди три седмици, моето очакване беше да получим около 600 млн. по това плащане, а не 1 млрд.”, добави Пеканов. По думите му това не променя голямата картина. „Непонятно е за мен как предишните ръководства на Министерството на финансите са допуснали това безобразие да няма ликвидност за разплащане на крайните бенефициенти. Фирми, които са спечелили и си правят нещата по ПВУ, Министерството на финансите няма ликвидност в момента да им разплати и това е част от причината да се тегли този дълг в момента. Предишните ръководства в Министерството на финансите не са планирали и освен това не са работили, защото сме назад с Плана за възстановяване”, заяви вицепремиерът.

По отношение на закриване на въглищните централи у нас като изискване по ПВУ той посочи, че през годините се е спекулирало често по тази тема. „България намали емисиите си с 40% спрямо 2019 г. и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета пътна карта за климатична неутралност. В нея пише, че между 2030 г. и 2038 г. България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи. Те са нужни за нашата енергетика с оглед на цялата нестабилност, която виждаме по света. Това е наш суверенен ресурс, който става все по-важен. Затова този ресурс трябва да бъде запазен. Най-вероятно той ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Това означава, че ще трябва да има оптимизация, ще трябва той да работи на печалба. Със сигурност на част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. Именно затова се отделят тези средства, които искаме да използваме по фонда за справедлив преход. Дали ще е за индустриални зони, където да се изградят нови предприятия, дали ще е за рекултивация - това са дейностите, които ще се случват. Това трябва да се случи в следващите две до три години”, каза Пеканов.

Той коментира още, че никой не може да каже с какъв дефицит ще приключим годината. „Много трудно е тази година да се постигне 3% дефицит, ако не искаме да задушим икономиката и да я натиснем надолу прекалено много, което ще има ефект и върху стандарта на живот на хората”, каза той.

По отношение на санкциите срещу Русия Пеканов коментира: „България не е наложила вето в момента. България е изразила резерви към някои от предложените части от следващия санкционен пакет. В момента вървят преговори и всяка една държава,която по някакъв начин вижда, че някакви части от нейната икономика или енергетика, в случая, могат да бъдат под риск, трябва да изрази своето мнение”.

„България трябва да бъде активна и да изразява своя глас и затова ние сме казали, че имаме притеснения. Надявам се, че нашите резерви ще бъдат чути. България продължава да помага на Украйна, ще търсим още партньорства с Украйна, България помага в енергийната сигурност на Украйна, ще търсим партньорство по отношение на дроновете с Украйна, така че нямаме казус там, но там където имаме притеснения, трябва да ги изразим”, коментира още Пеканов.

Редактор "Екип на Петел",

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