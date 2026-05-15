Пеканов: Ситуацията с ПВУ е критична, работим денонощно

Булфото

"Ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост е критична. За петте години от началото на този eвропейски механизъм България е получила около 50% от парите - близо половината от които при кабинета "Донев". Останалите 50%, или близо 3 милиарда евро, трябва да бъдат спасени в следващите 3 месеца". За това алармира вицепремиерът по европейски средствва Атанас Пеканов в профила си във Фейсбук.

Пеканов посочва, че средно в ЕС държавите вече са получили над 70% от средствата си, а най-добре представящите се – над 80%.

"Работим денонощно да спасим максимално много средства и да завършим над средноевропейското ниво", допълва вицепремиерът.

