Пеканов: Спряхме манипулирана схема за 127 млн.евро

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Атанас Пеканов обяви, че са спрели манипулирана схема за 127 млн.евро.

Бюджетът за 2027 г. ще бъде по-амбициозен, а настоящият е съобразен със завареното положение. Това заяви пред БНР вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той съобщи, че тази седмица е била прекратена процедура за разпределение на 127 млн. евро за малки и средни предприятия във въглищните региони заради съмнения за манипулации.

„Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Става дума за процедура за 127 млн. евро, предназначени за малки и средни предприятия във въглищните региони. Кандидатстваха около 1600 фирми, след което по време на кабинета „Желязков“ критериите са били променени така, че определени компании да спечелят тези средства“, заяви Пеканов.

По думите му промените са били направени след приключването на процедурата по кандидатстване.

„Имало е намеса в критериите в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Стигнало се е дотам, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и са мълчали по темата. Очевидно някой друг е разпореждал това да се случи. Затова процедурата беше спряна“, каза още вицепремиерът.

Той подчерта, че предстои да бъде обявена нова процедура с нови правила и прозрачни критерии, по които средствата да бъдат разпределени.

Пеканов заяви, че антикорупционните реформи остават сред основните приоритети на кабинета „Радев“, пише novini.bg.

„Върховният касационен съд трябваше да избере член на Комисията за противодействие на корупцията, но това не се случи. Така се създава риск за близо 400 млн. евро по тази реформа от Плана за възстановяване и устойчивост“, предупреди той.

По думите му основната цел на правителството е България да премине към икономика с по-висока добавена стойност.

„Трябва да загърбим модела на евтина производствена дестинация. Това е единственият начин да се справим с демографските предизвикателства и да върнем част от хората, които напуснаха страната в търсене на по-високи доходи. В България вече има компании, които работят на световно ниво в секторите на бъдещето“, заяви Пеканов.

Редактор "Екип на Петел",

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