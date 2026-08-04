Пеканов: Целта ми е да стигнем до 95% изплащане на средства по ПВУ

Кадър бТВ

Моята цел е да стигнем до 95% изплащане на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Кабинетът "Радев" завари 53% получени средства, сега сме на 70%. Отключихме плащания чрез ключови реформи в антикорупцията. Това заяви пред БТВ вицепремиерът Атанас Пеканов.

По думите му дали новата Антикорупционна комисия ще даде ефекти, ще се види през следващите години. Не могат обаче да се очакват магии от нея, по мнението на вицепремиера, пише novini.bg.

"Петото плащане беше предоговорено, което означава, че някои реформи бяха предоговорени, като например ВиК реформата", посочи вицепремиерът.

"По новото плащане на ПВУ Бъгария ще нарави детски градини, училищен корпус, СТЕМ кабинети, нови класни стаи, саниране на сгради, ще се сдобие с хеликоптери", допълни той.

И коментира, че част от средствата ще отидат за нови БДЖ влакове, метрото, нови автобуси на градския трансорт в София.

"Другата седмица ще бъде отворена метростанция благодарение на ПВУ."

Програма "Развитие на регионите" ще започне наново с ясни критерии за оценка, каза Пеканов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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