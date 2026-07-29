Пеканов: Вътрешен одит потвърди съмнения за манипулации по процедура за 127 млн. евро, прекратихме я

кадър: Нова тв

Правителството прекрати процедура за 127 млн. евро за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора заради съмнения за манипулации. Решението е част от приетия от Министерския съвет план за действие за спасяване на средствата по оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и Фонда за справедлив преход, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг.

Той посочи, че заедно с регионалния министър Иван Шишков са предприели действия за прекратяване на „опорочена процедура за малките и средните предприятия в Стара Загора, в която има ясни индикации, че е била нагласена, а оценките - манипулирани, по време на кабинета „Желязков”. Вицепремиерът заяви, че от Европейската комисия са били категорични, че няма да бъдат отпуснати пари по тази процедура. Пеканов уточни, че предстои да бъде обявена нова, предаде NOVA

Вицепремиерът обясни още, че ще бъдат предприети мерки, за да се забърза програмата, защото към момента е на много ниско ниво на изпълнение: „минали са 5 години, договорени са около 50% от средствата, разплатени са под 10%”.

Той посочи още, че до края на годината страната ни трябва да заяви към ЕК изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Ако не е бил приет въпросният план, тези пари щели да бъдат изгубени.

А самият план включва мерки, засягащи ресурсите за въглищните региони и за българските общини, обясни Пеканов. Втората серия мерки касаят проекти в напреднала фаза на изпълнение и отговарят на европейските изисквания. Мерките включват осигуряване на финансиране за детската болница в Бургас, за градска мобилност за столицата (за метрото, за нови тролейбуси, автобуси, трамваи). Други мерки са насочени към осигуряване на средства за градска мобилност в девет общински града, осигуряване на 500 млн. евро за въглищните региони по Фонда за справедлив преход.

Пеканов подчерта, че кабинетът не смята, че бизнесът е виновен за така създалата се ситуация.

Пеканов отговори и на въпроса дали е загубена "битката" за средствата по ПВУ за хангарите за медицинските хеликоптери. Той беше категоричен, че „битката е спечелена”, защото проектът HEMS е вече част от ПВУ. Хеликоптерите са финансирани, а хангарите ще бъдат построени с държавни пари, защото работата по този въпрос не била свършена преди.

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Редактор "Екип на Петел",

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