Пеканов за четвъртото плащане по ПВУ: Жизненоважна глътка въздух за бюджета

Снимка: Булфото

ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане за България по ПВУ. България ще получи близо 1 милиард евро по това плащане, което е жизненоважна стъпка за страната, заяви пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов.

"Това е важна, ключова стъпка за успех на плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за нас", заяви Пеканов.

„Последните седмици положихме всички необходими усилия да финализираме ключови реформи, да приключим с евентуални преговори и всички разговори с ЕК и да наваксаме забавянията. Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля, добра координация и последователност, България може да защитава своите интереси“, посочи Пеканов.

"Това бяха трудни и бързи, но необходими решения. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани", каза вицепремиерът.

Той каза още, че промяната продължава, но с реални резултати, а не "ала-бала". Пеканов поясни, че оценката на ЕК показва, че България е изпълнила 23 от 26 етапа и цели по четвъртото плащане.

"Страната ни успява днес да получи зелена светлина и за спиране на процедурите по задържане на пари, които бяха почти загубени (бел. ред. реформа за отчетността на главния прокурор). Относно този резултат парите по него - още 150 млн. евро ще получи България с петото плащане, а именно след лятото", обясни той.

Редактор "Екип на Петел",

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