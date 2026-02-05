Пеликанът Стойчо падна в дупка и опита да клъвне спасителя си

Кадър Фб, Варна, анонимен

Интересни кадри от спасяването на пеликана, условно наречен Стойчо, публикува гражданин в социалната мрежа.

Вижда се, че той си играе на гоненица с полицията и спасителя си от Зоокъта в района на Делфинариума между двете платна на пътя за Златни пясъци.

В един момент красивата птица пада в дупка в тревните площи и опитва да клъвне специалиста.

После обаче опитният експерт се справя с пеликана и го прибира грижливо.

По-рано граждани предупредиха, че Стойчо е тръгнал на разходка до Делфинариума.

В коментарите се прокрадва съмнение дали това е добре познатият Стойчо от Морска гара.

На място е бил екип на Общинска полиция, потвърдиха за Петел.бг от Областна дирекция на МВР в морската столица. Малко по-късно представители на РИОСВ в града са прибрали пеликана и той е на сигурно място в Зоологическата градина

