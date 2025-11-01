Пелипенко спечели скара вечер за Лечителите в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Инфлуенсърката Полина Пелипенко спечели скара вечер за изгладнялото племе на Лечителите в „Игри на волята“.

Тази вечер красавицата, след впечатляващото си представяне в Дивия север миналата година, амазонката се завърна на Арената, където се включи в оспорвана кастинг битка.

Срещу нея бе маркетинг специалистката Симона Георгиева, която се опита и бе на косъм да сбъдне дългогодишната си мечта, а именно да се класира директно за осмия сезон на екстремното риалити.

Въпреки трудностите, които сама си постави н пътя Пелипенко – от притеснение за битката, не бе яла няколко дни, и гладна се впусна в трудната надпревара, като за малко щеше да колабира на Арената. Тя се стегна и спечели.

Така освен участието си в звездния сезон на предаването, където до момента с ясни опонентите ѝ – Гешев и Раду, тя спечели и скара вечер за Лечителите.

Причината бе, че Дино, който вчера извоюва ключова победа в елиминационния дуел срещу съплеменника си Дечо и двамата Феномени Николета и Кристиан, като така получи възможност да предположи кой ще бъде победителят в днешния сблъсък, заложи на нея.

След победата той я разцелува и я вдигаше. По неговите думи той бе по-развълнуван от това, че тя е спечелила, отколкото ако той бе на Арената и бе завоювал сам битката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!