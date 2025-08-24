Пенсиите и добавките се отпускат в 2-месечен срок от подаване на заявлението

Пиксабей

Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата.

Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им.

Във вашия случай, щом все още не сте подали заявлението за пенсиониране, пенсията ще бъде отпусната от датата на заявлението, тъй като двумесечният срок от датата на придобиване на правото на пенсия е изтекъл. Посоченото означава, че при изчисляване на индивидуалния коефициент ще бъде взет предвид осигурителният ви доход до датата, предхождаща датата на заявлението ви. До тази дата ще бъде взет предвид и осигурителният ви стаж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!