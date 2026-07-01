Пенсиите скачат от днес

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От днес осъвременяват с 7,8% пенсиите по т.нар. "швейцарско правило", което ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Изплащането им обаче в този вариант през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително.

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. "вдовишка добавка“.

Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии – пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др, съобщават от НОИ, предаде "Фокус".

На увеличение с 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро.

Няма да бъде включена обаче допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. "ковид добавка“.

Редактор "Екип на Петел",

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