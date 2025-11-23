Пенсионер: Джемини ми рови в по телефона, интернета, актуализира ме, плаща ли се?
Интересен въпрос зададе нашенец в социалната мрежа, свързан с изкуствения интелект на Гугъл.
Джемини какво е!? Рови ми по телефона, нтернета, сменя ми настройки, актуализира ме! С нов договор съм, с нов смартфон, с домашен интернет......., на стойност 70 лв.! Прекратен стар договор! Платена първа фактура 120 лв! Джемини плащали се??? Какво следва???
Не се смейте! Дайте инфо! Какво да правя???
Коментарите не закъсняха:
Gemini е изкуствения интелект на Гугъл. Същото като chat GPT
Не е допълнителна услуга от оператор и няма да заплащате абонамент. Не се притеснявайте.
Не се плаща.
Много е удобен
