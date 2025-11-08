Пенсионер: Имам 7 банкноти по 10 лева никога непрегъвани и неупотребени с поредни номера през 9

Кадър Д. Митко, Банкноти,монети - колекциониране, покупки,продажби

Много любопитен въпрос задава Дядо Митко в група за колекционери на монети и банкноти:

Здравейте. Вчера ми попаднаха седем никога непрегъвани и неупотребявани десетолевки с поредни номера през 9. Въпросът ми е имат ли някаква стойност, различна от 70 лева, или да си ги харча в магазина? Моля, без подигравки и заяждания. Благодаря ви и хубав ден!

Коментарите изригнаха:

Давам 45 лева за всичките.

Имат стойност, колкото пише на тях. Харчи ги

И на мен се случи на няколко пъти. Нямат различна стойност.

Харчи ги!

Според мен пък си ги запази ако не ти е спешно да ги харчиш.

Благодаря на всички за мненията. Банкнотите ще бъдат употребени по предназначение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!