Пенсионер: Преди 2 години се пенсионирах, но продължавам да работя. Трябва ли да подам молба за преизчисляване в НОИ?

14.10.2025 / 20:57 1

Интересен казус повдига пенсионер в социалната мрежа.

Ето какво пише той: 

Преди 2 години се пенсионирах.

Но продължавам да работя.

Трябва ли да подам молба за преизчисление на пенсия за по доходност и стаж?

Тъй като минималната заплата се увеличи,а получавам и вдовишки към пенсията ми?

Ето и отговорите:

Преизчисляването за допълнително придобит стаж става служебно.

 По доход-подава се УП !

Всяка година към 01.04. НОИ служебно преизчислява пенсиите на всички пенсионери, които имат осигурителен стаж в предходната година.

Ако лицето е получавало заплата по-висока от тази с която се е пенсионирал може да подаде заявление в НОИ за преизчисляване на пенсия за стаж и доход.

Обръщам внимание, че не винаги е изгодно да се включи и доходът.

Служебно по стаж или със заявление по осигурителен доход! Заявлението има смисъл ако съотношението на осигурителния ви доход към средния осигурителен доход е по-голямо от индивидуалния ви коефициент. Тогава индивидуалният ви коефициент може да се покачи с малко. Иначе е все тая. Коефициента не може да падне и остава същия. И в двата случая получавате 1.35% за всяка допълнителна година.

Още миналата година е трябвало да подадете

 

cron1 (преди 39 минути)
Рейтинг: 126620 | Одобрение: -17060
Аз се чудя с тези смешни пенсии, дали има още пенсионери, които да не работят...:dizzy::'(Болест
