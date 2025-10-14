Пенсионер: Преди 2 години се пенсионирах, но продължавам да работя. Трябва ли да подам молба за преизчисляване в НОИ?
Пиксабей
Интересен казус повдига пенсионер в социалната мрежа.
Ето какво пише той:
Преди 2 години се пенсионирах.
Но продължавам да работя.
Трябва ли да подам молба за преизчисление на пенсия за по доходност и стаж?
Тъй като минималната заплата се увеличи,а получавам и вдовишки към пенсията ми?
Ето и отговорите:
Преизчисляването за допълнително придобит стаж става служебно.
По доход-подава се УП !
Всяка година към 01.04. НОИ служебно преизчислява пенсиите на всички пенсионери, които имат осигурителен стаж в предходната година.
Ако лицето е получавало заплата по-висока от тази с която се е пенсионирал може да подаде заявление в НОИ за преизчисляване на пенсия за стаж и доход.
Обръщам внимание, че не винаги е изгодно да се включи и доходът.
Служебно по стаж или със заявление по осигурителен доход! Заявлението има смисъл ако съотношението на осигурителния ви доход към средния осигурителен доход е по-голямо от индивидуалния ви коефициент. Тогава индивидуалният ви коефициент може да се покачи с малко. Иначе е все тая. Коефициента не може да падне и остава същия. И в двата случая получавате 1.35% за всяка допълнителна година.
Още миналата година е трябвало да подадете
