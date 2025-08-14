Пенсионер даде 5 хиляди лева на "полицай"

Булфото

Пенсионер даде 5000 лв. на ало измамници. Във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал, че в следобедните часове във вторник, чрез телефонно обаждане 78-годишен благоевградчанин е въведен в заблуждение от непознато за него лице, което се представило за полицейски служител. Поискал му парична сума, като съдействие за залавяне на телефонни измамници. Пенсионерът е предал 5000 лв. и после установил, че е измамен, предаде 24 часа.

Уведомена е РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

