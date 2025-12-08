Пенсионер купи паламуд от Кауфланд за Никулден: Найлоновото пликче се таксува 30 стотинки като кутия 500 мл
Кадър И. Касабов, Фб
Пенсионер направи важно напомняне за клиентите на хипермаркетите.
Той си е купил паламуд в найлонов плик и после е видял касовата бележка.
Ето какво пише той:
На пазар, в КАУФЛАНД Плевен.
Та да знаете - найлоново пликче се таксува 30 стотинки като кутия 500 мл.
Стока от Китай за 25 лв., пристига със самолет, непрекъсната информация за движение на пратката и доставка до адрес от куриерска фирма напълно БЕЗПЛАТНО...
Така е у нас. Радостно ми е!", пише той.
Коментарите не закъсняха:
Те Кауфланд са от друга губерния! Цените им също!
И в billa-та се таксуват специално тия за топлата витрина ми направи впечатление
Взех си едно картофено кюфте на промоция 59 лв и на касата вече излезе 89.
В Кауфланд не съм видял, но на Т-Маркет найлоновото пликче е 0,06лв.
А вие какво правите в Кауфланд?
А тоновете хартия която винаги се слага на кантара, каквото и да мерят. И никога не го забравят листа хартия. А има доста скъпи напримерсухите колбаси и филета.
Просто трябва да си го калкулират в цената на продукта, за да не дразнят хората.
Малко е , трябва да са по 5 лв , имаш ли на идея още колко поколения ще стои това пликче като боклук ,има многократни торбички за плодове и зеленчуци , както и кутии такива , хем ще направиш услуга на планетата хем няма да постваш тъпоти из Фейсбук
