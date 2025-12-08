Пенсионер купи паламуд от Кауфланд за Никулден: Найлоновото пликче се таксува 30 стотинки като кутия 500 мл

Кадър И. Касабов, Фб

Пенсионер направи важно напомняне за клиентите на хипермаркетите.

Той си е купил паламуд в найлонов плик и после е видял касовата бележка.

Ето какво пише той:

На пазар, в КАУФЛАНД Плевен.

Та да знаете - найлоново пликче се таксува 30 стотинки като кутия 500 мл.

Стока от Китай за 25 лв., пристига със самолет, непрекъсната информация за движение на пратката и доставка до адрес от куриерска фирма напълно БЕЗПЛАТНО...

Така е у нас. Радостно ми е!", пише той.

Коментарите не закъсняха:

Те Кауфланд са от друга губерния! Цените им също!

И в billa-та се таксуват специално тия за топлата витрина ми направи впечатление

Взех си едно картофено кюфте на промоция 59 лв и на касата вече излезе 89.

В Кауфланд не съм видял, но на Т-Маркет найлоновото пликче е 0,06лв.

А вие какво правите в Кауфланд?

А тоновете хартия която винаги се слага на кантара, каквото и да мерят. И никога не го забравят листа хартия. А има доста скъпи напримерсухите колбаси и филета.

Просто трябва да си го калкулират в цената на продукта, за да не дразнят хората.

Малко е , трябва да са по 5 лв , имаш ли на идея още колко поколения ще стои това пликче като боклук ,има многократни торбички за плодове и зеленчуци , както и кутии такива , хем ще направиш услуга на планетата хем няма да постваш тъпоти из Фейсбук

