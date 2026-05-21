Пенсионер нападна служител на „Синя зона“ заради пари в Петрич
Снимка Булфото
Юмручна разправия между възрастен мъж и държавен служител в български град.
Напрежение и зрелищен бой разтърсиха центъра на Петрич днес следобед. 75-годишен мъж нападна и нанесе побой на служител на „Синя зона“ пред очите на свидетели на паркинга пред комплекс "Авалон" .
По информация на очевидци, между двамата мъже избухнал ожесточен скандал, който бил свързан с неуредени финансови отношения.
Според присъстващи, общинският служител дължал пари на възрастния мъж, а срещата между тях бързо прераснала в агресивна саморазправа, пише Struma.com.
Секунди по-късно спорът ескалирал до физически сблъсък. Двамата се хванали за гушите и започнали да си разменят жестоки удари насред улицата, шокирайки минувачите. Свидетели разказват, че ситуацията била изключително напрегната, а виковете и суматохата привлекли вниманието на хора от близките търговски обекти и заведения.
Наложила се бързата намеса на граждани, които успели да разтърват биещите се мъже. И двамата обаче били с видими наранявания и травми след мелето. На място пристигнали екипи на Спешна помощ, които оказали първа медицинска помощ и транспортирали пострадалите за преглед.
Медиците не са установили сериозни травми по телата на двамата участници в боя. 75-годишният нападател е задържан, а служителят на „Синя зона“ също е разпитан във връзка със случая.
По случая е образувана проверка, а полицията изяснява всички обстоятелства около зрелищния екшън, разиграл се посред бял ден в южния град.
