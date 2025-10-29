Пенсионер остана без жилището си: Пратиха ми човек да ме заплаши

Кадър Бг он ер

Възрастен човек от Казанлък остана без имотите си след серия съмнителни сделки.

В тях е замесен и нотариус, който вече е лишен от правоспособност.

Пострадалият, който получавал и заплахи, разказа, че измамата е започнала, след като подписал пълномощно за управление на автомобил на свой познат.

С него обаче били извършвани сделки за прехвърляне на четири имота.

По случая тече наказателно производство и има арестувани, но потърпевшият е принуден да води дълга съдебна битка.

"Беше изпратил човек да ме заплашва, да ме бие, да си оттегля иска от делата. Аз се обърнах към органите, подадох жалби, след това имаше разпознаване - познахме кой е човекът. Оттам нататък той си призна", каза потърпевшият Иван Денчев пред Bulgaria ON AIR.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!