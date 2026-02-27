Пенсионер от Русе получи сметка за ток от 209 евро, при пенсия от 370 евро

снимка: Пиксабей

От началото на годината в електроразпределителното дружество в Русе са постъпили близо 2000 жалби за завишени сметки за електроенергия. При 100 от тях проверките вече са приключили, но само в два случая са установени нередности, които ще бъдат коригирани, съобщават от "Енерго-Про".

Русенци продължават да изразяват недоволство заради шокиращо високи фактури за ток. Сметките на битовите абонати са почти двойни спрямо предходни месеци, а за бизнеса - още по-високи. Стигна се дори до абсурдни ситуации като тази с хотел, който не работи, но трябва да плати 3500 евро за януари.

Пред касите на енергийното дружество в Русе хората са в шок от получените суми. Валентин Николов получава пенсия от 370 евро, но за електроенергия трябва да плати 209 евро. Той няма обяснение откъде идва увеличението за януари, тъй като използва същите уреди в дома си.

"Като платим и лекарства 100 евро, и то почти нищо не остава и добре, че е жената", сподели Валентин Николов пред БНТ.

"Двойно е, не съм доволен. Аз съм пенсионер, 274 евро, къде по-напред?", коментира друг русенец Тодор Колев.

Бизнесът също с драстични увеличения

Милен Иванов, собственик на заведение в Русе, също подаде жалба до енергийното дружество след като получи фактура от 4000 евро за януари при 3000 лева (1555 евро) през декември.

"От сметка 3000 лева, или 1555 евро през декември, да платиш 4000 евро на следващия месец, сега ще ме извинявате, но не е станало минус 100 градуса", каза Иванов. "Да се надяваме да има някакво развитие и не само за мен. Съгласете се с мен, че има много възрастни хора, които ще трябва да теглят бързи кредити или ще трябва да изберат дали да си купят храна, лекарства или да си платят тока, което е, меко казано, безумие", допълни той.

Проверките продължават

Въпреки масовите оплаквания, при приключилите 100 проверки от началото на годината само в два случая са открити действителни нередности в начисляването. При тези две фактури сумите ще бъдат коригирани.

Енергийното дружество обяснява високите сметки с увеличеното потребление през студения януари и по-дългия престой на домакинствата в домовете през празничния период.

