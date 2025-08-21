Пенсионер получи 2200 лева от ало измамници

Пиксабей

Измамници върнаха над 2200 лева на възрастен мъж, след като са били разкрити от полицията във Велико Търново за броени часове, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Работата по случая е започнала в понеделник следобед, когато съдействие в полицейското управление във Велико Търново е потърсил 87-годишен мъж. Той разказал на криминалистите, че на 15 август (петък) пред жилището си е бил заговорен от двама мъже, единият от които припознал като познат на дъщеря си.

Мъжът обяснил, че му трябват пари и обещал в понеделник да му ги върне. След това предложил да закара възрастният мъж до банката, където той изтеглил сумата от 2220 лв. и след като дал парите двамата мъже си тръгнали. В понеделник позвънили на домашния му телефон и обяснили, че не могат да върнат парите, както са се разбрали и дори поискали още 8000 лв. Тогава потърпевшият се усъмнил в думите им и подал сигнал в полицията.

ГДБОП предупреждава за фалшиви търговски сайтове, целящи измама с банкови карти

В хода на досъдебното производство разследващите са установили извършителите в жилищата им в Горна Оряховица. Двамата са известни на полицията, извършители и на други измами. Те са възстановили сумата и възрастният мъж я е получил днес в сградата на Районното управление на полицията във Велико Търново.

В началото на август мъж на 69 години от Велико Търново бе жертва на телефонна измама.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!