Пенсионер сам си измайстори регистрационни табели за колата
Снимка Булфото, архив
Пенсионер си отвори голяма беля край Пловдив, след като служители на реда го хванаха да кара Мерцедеса си със саморъчно изработени регистрационни табели.
Шофьорът бил спрян в първомайското село Брягово.
Проверка показала, че колата му е с прекратена регистрация и че сам си е измайсторил табелите с номера на возилото, пише novini.bg.
Пенсионерът се признал за виновен и успял да сключи споразумение с прокуратурата. Определено му е едно общо най-тежко наказание за двете прегрешения - глоба в размер на 255,65 евро (500 лева).
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