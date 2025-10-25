Пенсионер слагат безплатни климатици, махат печките на дърва и въглища

Кадър БТВ

Живият огън в печките и струпаните камари дърва за огрев в двора започват да намаляват по селата. Много от възрастните хора избират да се отопляват с дистанционното на климатика, вместо да цепят и носят дървата до печките. Защо пенсионерите се разделят с печките на дърва, познати от векове?, пише БТВ

По-ниски цени на дървата за огрев, но и по-малко търсене - каква е причината?

30% по-малко продадени дърва отчитат от Югозападното държавно предприятие

Професор Върбан Вътов е пенсиониран преподавател от Великотърновския университет и от години живее в близкото до града село Велчево. Отоплява четирите стаи в къщата с камина с водна риза и радиатори. Решил обаче да се откаже от дървата за огрев за сметка на по-екологично отопление по европейски проект.

„С дърва се отоплявам, смятам, че бих могъл да получа отопление на електричество, кандидатствам за термопомпа… Предполагам, че ще бъде екологично чисто и ще бъде удобно, при положение, че ние сме пенсионери със съпругата ми, тя е трудноподвижна, така че мисля, че ще бъде полезно“, каза проф. Върбан Вътов.

Близо 200 души живеят в село Велчево, като около 10% от тях кандидатстват за смяна на печките на дърва с безплатни климатици. За пенсионерите е по-лесно да натиснат дистанционното на климатика, вместо да цепят и пренасят дърва.

„Решихме, защото вече сме възрастни хора, много ни е трудно да носим дърва- първо да ги нарежем, да ги цепим, да ги пренасяме до печката, дори ни е трудно печката да си запалим. Болежки вече в ръцете и краката, съпругът ми е болен, трябва да има непрекъснато топлинка, а само с климатик или електроуред можем да го осъществим“, заяви Гинка Димова, жител на Велчево.

Отоплението с дърва и въглища замърсява както домовете, така и въздуха.

„Някои от стаите имат печки на дърва, но вече сме доста възрастни, имаме печки на дърва, но вече сме доста стари, и той е на моите години и него го болят колене и трудно вече пренасяме дърва до отоплителните уреди и затова кандидатствахме поне в едната спалня да сложим климатик, защото с климатика няма замърсяване, прахови частици не се вдигат, както когато чистим печките от пепелта“, обясни Иванка Маринова, жител на Велчево.

Иванка Маринова пресмята, че днес отоплението на ток на къщата ѝ е по-рентабилно.

„Първото, цените вече се изравниха – на твърдо гориво и ток. А ток, когато се ползва, е чисто, хубаво, екологично, не замърсяваме околната среда и те го осъзнават хората. Възрастни хора има трудноподвижни и за тях е по-удобно да се монтират климатици - няма чистене, няма цепене на дърва“, обясни Мустан Юсменов, кметски наместник на село Велчево.

Рискът от пожари и битови инциденти с огъня се повишават през зимния сезон.

„Миналата година имаше такава ситуация - имаше подпален комин, за който много бързо реагирахме от пенсионерския клуб, извикахме пожарната и от тази гледна точка е безопасно“, добави Юсменов.

„Постоянно печка да гори, може и комина да се запали. Къщите не са нови и трудно се поддържат“, казва Гинка Димова, жител на Велчево.

Повече от половината от кандидатите за екологичния европейски проект са от малките населени места край Велико Търново.

„Това, което наблюдаваме, е, че от селата интересът е голям и над 55% от подадените заявления са от малките населени места. Там живеят възрастни хора, самотни, които не могат да си палят сами печките, искат да им е по-чисто, по-лесно“, обясни Мирослава Цонева, началник на отдел „Екология, чистота и озеленяване“.

Проектът предлага на желаещите да направят безплатно подмяна на печките с климатици с цел да се намалят емисиите на фини прахови частици в домакинствата. Според местните тенденцията за отопление на ток по селата е от няколко години, тъй като младите смятат, че е по-безопасно за възрастните им родители.

