Пенсионер за "щандове за хората": Всичко е прах в очите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Вместо "магазини за хората" за 10 млн. лв. държавата от днес пусна "щандове за хората", като първите са по маганизините в пловдивско.

Първите клиенти вече изразяват мнение и то е доста критично.

Възрастни женици споделят, че биха си купили сиренце, брашно и олио - въобще нещо за хапване.

Голяма марка олио, известна в България, е с по-евтини цени в големите вериги, отколкото на тези "щандове за хората", коментира разочарованието си друга жена.

Във веригата видях, че цената на бутилка олио е 2,39 лв., а тук е 2,79 лв., уточнява тя.

И споделя, че не очаква цените на "щандове за хората" ще се задържат ниски, тъй като всяко начало в България е такова - почва се с по-ниски цени, които обаче постепенно се вдигат с по няколко стотинки, но се вдигат.

Всичко е прах в очите на хората, гневи се възрастен мъж.

По негово мнение едни стоки ще са с намалени хубави цени, но други стоки ще се продават по-скъпо и така ще се наваксат печалбите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!