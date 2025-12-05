Пенсионери: С бонуса от 120 лева ще си купим разфасовано месо

Кадър БТВ

С два дни по-рано започна изплащането на декемврийските пенсии. Заедно с тях се превеждат и коледните добавки.

Право на допълнителните 120 лева за празниците имат хората с доходи под линията на бедност, която е 638 лева, пише БТВ.

От рано сутринта пред централния офис на „Български пощи“ се извиха опашки. Имаше хора и пред банкоматите.

С 630 лева пенсия Динка Василева е от сигурните получатели на коледната добавка, но все още и е рано да я тегли.

„Ще си вземем някои неща за ядене, за трапезата - нищо друго. Само за трапезата ще вземем“, казва жената.

Съпругът ѝ Васил няма да вземе, тъй като пенсията му надвишава със 100 лева линията на бедност у нас. За бонуса на съпругата правят общи планове. Ще си купят месо, разфасовано, на промоция.

Не всички правоимащи ще похарчат добавката за храна. На опашката в пощата срещаме и хора, чиято пенсия надвишава с малко прага на бедност, но не пожелаха да коментират.

Вместо тях обаче говори друг пенсионер, който взима тавана на пенсията след над 30 години стаж като енергетик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!