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Пенсионери излизат на протест пред КЕВР срещу новите цени на тока и парното

08.06.2026 / 21:40 0

Снимка: Булфото

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации организира протест на 9 юни от 9:00 ч. пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Причината е предстоящото утвърждаване на нови цени на електроенергията и топлоподаването.

„Принудени сме да реагираме“, заяви в телевизионен ефир председателят на федерацията Стефан Груев. Той призова хората да се присъединят към недоволството срещу поредното увеличение, което се случва на фона на растящи цени на лекарства и други стоки. „Нашите доходи не нарастват с такива темпове“, подчерта Груев.

По думите му над 1.2 млн. пенсионери в България живеят под прага на бедност, посочва Евроком. От федерацията са поискали среща с новия министър на труда и социалната политика, на която да обсъдят конкретни искания за подобряване на положението им.

Едно от основните им настоявания е пенсиите да се увеличават от 1 януари, а не както досега от 1 юли. Пенсионерските организации отдавна имат конкретни искания към властта, сред които и преразглеждане на т.нар. „швейцарско правило“.

Стефан Груев коментира и правителствените намерения за намаляване на цените на храните с 15% за шест месеца. Според него това е „подигравка“, тъй като през последните месеци цените са се повишили главоломно. „Сега върху тези повишени цени те ще кажат: „Ето, ние ви намаляваме с 10-15%““, отбеляза той.

Организацията настоява за трайни принципи, а не временни мерки. Протестът се организира съвместно с Мая Манолова и е отворен не само за пенсионери, а и за техните деца и внуци, тъй като проблемът засяга всички, заяви Груев. „Ние сме една трета от българския свят. Голяма сила, но трябва да се обединим“, каза още той.

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