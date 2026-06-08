Пенсионери излизат на протест пред КЕВР срещу новите цени на тока и парното
Снимка: Булфото
Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации организира протест на 9 юни от 9:00 ч. пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Причината е предстоящото утвърждаване на нови цени на електроенергията и топлоподаването.
„Принудени сме да реагираме“, заяви в телевизионен ефир председателят на федерацията Стефан Груев. Той призова хората да се присъединят към недоволството срещу поредното увеличение, което се случва на фона на растящи цени на лекарства и други стоки. „Нашите доходи не нарастват с такива темпове“, подчерта Груев.
По думите му над 1.2 млн. пенсионери в България живеят под прага на бедност, посочва Евроком. От федерацията са поискали среща с новия министър на труда и социалната политика, на която да обсъдят конкретни искания за подобряване на положението им.
Едно от основните им настоявания е пенсиите да се увеличават от 1 януари, а не както досега от 1 юли. Пенсионерските организации отдавна имат конкретни искания към властта, сред които и преразглеждане на т.нар. „швейцарско правило“.
Стефан Груев коментира и правителствените намерения за намаляване на цените на храните с 15% за шест месеца. Според него това е „подигравка“, тъй като през последните месеци цените са се повишили главоломно. „Сега върху тези повишени цени те ще кажат: „Ето, ние ви намаляваме с 10-15%““, отбеляза той.
Организацията настоява за трайни принципи, а не временни мерки. Протестът се организира съвместно с Мая Манолова и е отворен не само за пенсионери, а и за техните деца и внуци, тъй като проблемът засяга всички, заяви Груев. „Ние сме една трета от българския свят. Голяма сила, но трябва да се обединим“, каза още той.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!