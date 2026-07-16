Пенсионери починаха на опашки за бензин в Русия

Снимка Пиксабей

На фона на острата криза с горивата, обхванала Русия, бяха регистрирани най-малко два смъртни случая на пенсионери, чакащи на опашки пред бензиностанции. В град Лисва, Пермски край (в западната част на страната), 80-годишен мъж е починал вечерта на 14 юли, докато е чакал на бензиностанция, съобщава местният вестник „Искра“.

Според здравното министерство в региона, пристигналият на място екип на спешна помощ е извършил реанимационни действия, но не е успял да спаси мъжа. Като предварителна причина за смъртта е посочена сърдечна недостатъчност, пише novini.bg.

По-рано подобен трагичен инцидент се случи и в град Петрозаводск, Република Карелия (до границата с Финландия), където 75-годишен шофьор почина на опашка за гориво. Според информация на ASTRA, позоваваща се на очевидци, инцидентът е станал в близост до Републиканската болница. Местното министерство на вътрешните работи потвърди смъртния случай, но не уточни причината за него.

Тези инциденти станаха в контекста на мащабен дефицит на горива в цялата страна.

Според източници на „Ройтерс“ Русия е загубила около 40% от капацитета на своите петролни рафинерии след атаки с украински дронове. Анализатори изчислиха, че обемът на нефтопреработката през юли е спаднал до 3,91 милиона барела на ден – най-ниското ниво от 2005 г. насам и с 27% по-малко в сравнение с предходната година.

Оценките на Energy Intelligence са дори по-ниски – 3,58 милиона барела на ден, което може да се окаже минимум от 2002 г.

Към момента, по данни на Energy Intelligence, в Русия не работят мощности с общ капацитет от около 3,1 милиона барела на ден, а месечният дефицит на петролни продукти се оценява на между 400 000 и 600 000 тона. Официално са въведени ограничения за продажба на гориво в над 40 региона.

Според изчисления на The Insider обаче, различни лимити и забрани на практика са в сила в почти всички субекти на Руската федерация, както и в окупираните територии на Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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