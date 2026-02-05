Пенсионерите скочиха на премиера в оставка

Снимка: МС

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации изпрати остро отворено писмо до министър-председателя Росен Желязков. Причината е решението на Националния осигурителен институт (НОИ) да забави изплащането на пенсиите за февруари и март 2026 година, съобщи БТА.

Конфликтът възникна, след като стана ясно, че вместо на 7-о число, парите ще бъдат преведени на 9 февруари, тъй като официалната дата се пада в събота. Според пенсионерските организации това е недопустима административна практика, която превръща възрастните хора в "безлихвени кредитори на бюджета".

В писмото си федерацията подчертава, че забавянето не е просто техническа подробност, а въпрос на оцеляване за хиляди българи, живеещи под прага на бедност. За тях два дни отлагане означават невъзможност за закупуване на лекарства навреме и начисляване на лихви върху битови сметки.

"Пенсията не е жест на добра воля, а осигурително право, платено с десетилетия труд", заявяват от организацията в обръщението си към Росен Желязков. Те посочват, че в публичния сектор практиката е точно обратната – когато датата за заплати съвпада с почивен ден, те се изплащат по-рано, а не по-късно.

Пенсионерите настояват за постоянно решение: когато 7-о число е почивен ден, банките да превеждат сумите в предходния работен ден (6-о число). Според тях това решение не изисква допълнителен финансов ресурс и не противоречи на законите, а единствено възстановява справедливостта.

От федерацията очакват незабавна реакция от страна на премиера, тъй като същото забавяне се очаква и през март 2026 година. Към момента от Министерския съвет и НОИ няма официален коментар дали графикът ще бъде преразгледан в полза на пенсионерите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!