Пенсионерите в България - сред най-зависимите от принудителна работа в ЕС

Снимка: Пиксабей

България е сред страните в Европейския съюз, където най-голяма част от пенсионерите продължават да работят поради липса на достатъчни доходи.

Според данни 53,6% от работещите пенсионери у нас посочват, че основният им мотив е финансовата необходимост.

Това поставя страната в групата на най-засегнатите в ЕС и ясно показва, че пенсионните доходи често не са достатъчни за покриване на разходите за живот.

Сравнение с останалите държави в ЕС

Средното ниво за Европейския съюз е значително по-ниско – 28,6%. Това означава, че в България пенсионерите са почти два пъти по-склонни да продължат работа поради икономически причини в сравнение със средното за съюза.

Общо 12,9% от гражданите в ЕС продължават трудова дейност в първите шест месеца след пенсиониране. Причините са различни – 36,3% работят по личен избор, свързан с активност и социални контакти, докато 28,6% остават на работа поради финансови затруднения.

В България обаче преобладава именно финансовият мотив, което ясно я отличава от по-голямата част от европейските държави.

Регионална картина: Източна Европа и Балканите

Проблемът не се наблюдава само в България, а е част от по-широка тенденция в Югоизточна и Източна Европа, където пенсионните системи по-трудно покриват реалните разходи за живот.

Най-висок дял в Европа се отчита в Румъния – 54,3% от работещите пенсионери посочват финансови причини да продължат да работят, което дори леко надвишава българското ниво.

Следват Хърватия (48,2%), Латвия (47,9%), Унгария (38,1%), както и държави като Португалия, Франция и Германия, където също се наблюдават значими стойности.

Това показва, че макар явлението да е разпространено в ЕС, то е по-изразено в част от Източна Европа и Балканите, предаде БГНЕС.

Причини за високия дял в България

Експертите обясняват високия процент работещи пенсионери у нас, движени от финансови причини, с комбинация от фактори:

ниски пенсионни доходи спрямо разходите за ежедневен живот

силно влияние на инфлацията върху хора с фиксирани доходи

значителна разлика в доходите спрямо по-развитите страни в ЕС

ограничени лични спестявания и финансови резерви след пенсиониране

В същото време общоевропейската тенденция е различна – голяма част от пенсионерите в ЕС работят не по необходимост, а по желание, за да останат социално активни или ангажирани.

Редактор "Екип на Петел",

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