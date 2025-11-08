Пенсионерка: Харча последната пенсия в лева до Нова година, и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча

Кадър БТВ

По-малко от два месеца до официалното въвеждане на еврото в обращение. Страхове има, най-вече сред хората, които никога не са виждали и не са докосвали евро банкноти, предаде БТВ.

Какво ги притеснява и помогна ли им разяснителната кампания. Eто как отговарят хората от Северозапада?

На пазара, освен че набавят последните продукти за зимнината, пенсионерите обсъждат стратегиите за еврото – то ли ще ги стресне, или те – него.

"Ами първо ще гледам да си изхарча последната пенсия до Нова година и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча пенсията само в евро. Аз нямам такива излишни пари да ги каращисвам. Да му мислят тия, къде имат големите каймета", коментира Ваня Мишева от Мездра.

За спестяванията в лева също е ясно – обменят се в пощата или в банката, на улицата е риск.

"Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите", коментира Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца.

"Страхът от неизвестното - че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката, това са според мен основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро", казва психологът Стоянчо Христов.

Заради еврото в село Лиляче дори предприемат кампания – плътно до хората, докато свикнат.

"С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина", казва Росен Петков, кмет на село Лиляче.

До въвеждането на еврото остават 55 дни.

А ето и важна информация не само за хората от Северозапада, а и за всички нас.

За около четвърт век съществуване на еврозоната има две генерации евробанкноти. От Нова година и двете серии ще бъдат част от банковите ни сметки и портфейлите.

Първата серия е от седем различни купюри: от 5 до 500 евро. Тя е от самото начало.

Тези банкноти са пуснати в обращение през 2002-ра. Постепенно се изместват от втората серия Европа, за която ще стане дума след секунди, но и двете серии са валидни.

Как да проверим истински ли са банкнотите. Ето някои защитни елементи.

Всички купюри имат релефен печат, воден знак, осигурителна нишка и цифри, допълващи се срещу светлината.

Банкнотите от 5, 10 и 20 евро имат холограма и златисто-перлена ивица.

Банкнотите от 50, 100, 200 и 500 евро съдържат допълнително и холограма, както и число с променящ се цвят.

В серията "Европа" няма банкнота от 500 евро. Не се емитира от 6 години. т.е. тази серия разполага с 6 купюри

Всички стари защитни елементи остават. Новото в серия "Европа" е холограма с портрет на Европа, а банкнотите 20, 50, 100 и 200 € имат прозорец с портрет.

А от 1-ви декември ще можем да си купим от новите евромонети с българска национална страна.

Централната банка и "Български пощи" ще продават стартови комплекти с монети само на физически лица. А банките ще продават и на търговци.

За гражданите той ще струва 20 лева, докато бизнеса ще плаща за него 200 лв.

