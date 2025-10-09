Пенсионерка: Очаквам да се случват измами с евро на улицата, но аз няма да се вържа

Редактор: Недко Петров

МВР с пакет от мерки срещу измамите при въвеждането на еврото. Сред най-уязвимите са възрастните хора, посочват от ведомството.

70-годишната Виктория Иванова, която живее на село, евро не е виждала. Но знае, че ще бъдат подложени на всякакви опити за измами, не изключва и с еврото да се случва на улиците.

Може да има такива дето се лъжат, но ние няма да се вържем. Това е сигурно, тъй като няма какво да обменям. Защо тогава да се връзвам, заяви по бТВ пенсионерката.

От МВР очакват най-рискови да бъдат първите месеци след приемането на еврото. Очакват се нови телефонни измами при възрастните хора и ще се търсят директни контакти с тях.

