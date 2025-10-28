Пенсионерка изхвърли злато и пари през терасата

Пиксабей

Възрастна русенка е предала на телефонни измамници пари и златни накити.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Престъплението е извършено преди два дни по позната схема.

Жената получила няколко обаждания на домашния си телефон от непознати номера с чуждестранен код. Мъжки глас, представящ се за "полицай", ѝ обяснил, че дъщеря ѝ е претърпяла злополука и се нуждае от животоспасяваща операция, за да не ѝ бъде ампутиран кракът.

Така, следвайки инструкциите на измамника, жената събрала наличните си пари и златни ценности, поставила ги в чанта и ги пуснала през терасата на жилището си.

Баба хвърли над два бона през терасата

След като дъщеря ѝ я посетила, възрастната русенка разбрала, че е измамена и подала сигнал в полицията.

По случая се води разследване. Нанесените материални щети се уточняват.

