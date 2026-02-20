Пенсионерка от Бургас: Харесвам морската ви градина повече от нашата и затова водя внучката си във Варна

Булфото

Жена от Бургас е възхитена от Варна.

Ето какво пише тя в социалната мрежа:

"Здравейте на всички участници в група"Варна". Аз съм от Бургас,но много харесвам вашия град: в Аспарухово живеят мои роднини,много харесвам и по 2 пъти в годината сме гости на прекрасните Свети Константин и Елена и Зл.Пясъци.

Харесвам морската ви градина повече от нашата в Бургас и затова водя внучката си във Варна и дори съм си харесала местенце за живеене!

Пенсионер съм от скоро и преди 2 месеца си направих фейсбук, обичам да пътувам,както в страната ни така и в Европа и др.Желая ви прекрасен уикенд"

Коментарите не закъсняха:

За пръв път да чуя,че бургазлийка харесва повече Варна:)

И аз съм изненадана,че от Бургас се насочвате към Варна…

Но всеки си избира хубавото място.

Бъдете здрава и успех!

Откакто се пенсионирахме със съпруга ми, всяка сутрин сме в Морската градина. Когато се случи да е лошо времето, и ние се чувстваме зле, липсва ни разходката в градината. А за Аспарухово - чудесен квартал, там се родих и пораснах, може да се каже на плажа. През лятото пък сме на "Ален мак" и от плаж Ной, всяка сутрин вървим до ""Св.Константин и Елена" Няма нищо по-зареждащо, жизнено и прекрасно от тези разходки сред природата! На Вас Ви желая здраве и много обич!

