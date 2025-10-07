Пенсионерка от Кривонос: Върнаха ни в миналия век

Редактор: Недко Петров

На петия ден, откакто в Кривонос няма ток, Маргарита Тодорова няма друг избор, освен да изпразни фризера. Жената е поставила месото и другите хранителни продукти в тави, но казва, че вече стават само за кучета.

Същото правят и малкото останали жители в брезнишкото село. Възрастен мъж пък се жалва, че всеки ден им обещават да пуснат тока, но това така и не се случва.

От енергото казват, че работят по отстраняване на повредите след бедствието на 2 октомври.

Тогава от мокрия сняг и бурния вятър изпопадаха клони, и скъсаха жици.

Пет дни по-късно селото се връща в миналия век.

Връщам се към миналите години, как сме мъчили на едно газениче маленко, заяви за бТВ пенсионерката Димитричка Богданова.

Уверенията са, че токът ще бъдат пуснат, а дотогава в хората в село Кривонос изхвърлят храната от неработещите фризери.

