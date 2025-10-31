Пенсионерка с 2 висши: Дадох 250 хиляди лева в чорапогащник на Доктора, не знам как повярвах

Кадър Нова тв

71-годишната жена е с висше образование и няма обяснение как е повярвала на измамниците

Пет пътувания до Букурещ със спестяванията на живота си, скрити в чорапогащник около кръста. 71-годишна жена от малък български град разказа в репортаж на NOVA как телефонни измамници са я убедили, че участва в секретна полицейска операция срещу престъпна група. През два месеца пенсионерката е предала на измамниците общо 236 600 лева и 5000 евро.

Жената живее сама, няма съпруг и деца. "Носех парите в чорапогащника, ниско под корема вързани на кръста, за да са ми под контрол. Аз имам леко приведена стойка и носех широка блуза, за да не се забелязват", разказва тя пред репортера на NOVA Вероника Димитрова.

Всичко започва в средата на юли тази година с обаждане на стационарния телефон от мъж, представящ се за служител на енергото. Пенсионерката отказва да му даде информация. На следващия ден обаче получава ново обаждане - този път от мним инспектор Петър Петров от ГДБОП.

"И ми казва: 'Тормозят ли ви някакви по телефона, да искат да влизат?'. Отговорих: 'Да, опитаха се вчера едни от енергото, но не им мина номерът'", спомня си жертвата. Измамникът ѝ обяснява, че търси телефонна група, която вече е измамила 22 души от града ѝ. За да я уплаши, добавя, че преди два дни са пребили възрастно семейство, като мъжът е получил инсулт.

Скована от страх, жената повярвала, че е под наблюдение. Последвало ново обаждане от трето лице с прякор Доктора, който започнал да я заплашва с груб тон. "Изръси куп цинизми по мой адрес и каза: 'Дължиш ми 200 000 лева, 100 000 евро, искам ги утре. Няма да ходиш нито в полиция, нито в банка. Иначе ушите ще ти режа, мозъкът ще те разпробивам'", разказва пенсионерката.

Спасител или манипулатор

Точно тогава мнимият инспектор Петър Петров влиза в ролята на спасител. Обещава да залови Доктора и групата му, но жената трябва да съдейства като таен сътрудник. "Звъняха ми ту Доктора по стационарния телефон, ту инспекторът по мобилния. Той е престъпникът, който иска от мен парите, а инспекторът е добрият. Ще ми спасява парите, назначават ми охрана", обяснява жертвата.

Измамниците дават стриктни инструкции - да увие парите в алуминиево фолио, да си купи телефон с бутони и SIM карта на нейно име, да увеличи лимита на банковите карти и да изтегли спестяванията си.

Пет пътувания до Румъния

Седмица след първото обаждане жената получава нареждане да тръгне спешно с влак към Русе, а оттам с такси до Румъния. От Русе я закарват до хотел в центъра на Букурещ, където оставя първата сума - 45 600 лева и 5000 евро.

"Телефонът на ухото. Влизаш в тихата алея, сядаш на пейката, оглеждаш се, слагаш парите в торбичка и да ги пуснеш под пейката. И след това, тръгвай, тръгвай бързо в обратна посока, няма да се обръщаш, върви по-бързо", описва тя инструкциите.

Вместо да спре, представящият се за полицай успява да я убеди да занесе още пари. "Много срамежливо попита: 'Може ли, тъй като колегите много те харесват, дисциплинирана си, интелигентна, разбрана, да отидеш още един път с по-голяма сума'", спомня си жената. Логиката е: повече пари означава по-тежка присъда за измамниците.

Пенсионерката пътува още четири пъти. Втория път оставя 45 000 лева, третия - 30 000, четвъртия - 86 000 и петия - 30 000. Ролята на инспектор Петров междувременно се поема от мним прокурор Дамянов. През цялото време жената пази случващото се в тайна от близките си.

Изчезване и разбиране

Пенсионерката носи последните си пари в края на септември. След като се прибира, телефонът замлъква, а мнимите полицаи изчезват. "Казаха, че акцията приключва", разказва потърпевшата. "Когато прекратихме комуникацията с инспектор Петров, ми каза да унищожа телефона, да го счупя, да унищожа всякакви разписки за теглени пари, разписки от хотели, билети от пътувания и аз ги изгорих в камината".

На въпроса как е повярвала въпреки постоянните предупреждения за такива измами, жената отговаря: "Не ме питайте повече. Нямам обяснение. Първо страхът е ужасно нещо, което блокира, парализира". Тя добавя, че измамниците са се държали загрижено, питали я: "Взехте ли си лекарствата, мерите ли си кръвното, мерите ли си захарта? Спите ли добре, закусихте ли заради диабета?".

Полицейско разследване

Жената е подала сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство на 23 октомври. Според Златка Падинкова от ГДНП целта е да се събере максимална информация, за да се издаде европейска заповед за разследване.

"Тези случаи са изолирани. По-скоро са прецедент. Сравнително рядко възрастни хора пътуват до територията на друга държава", коментира Падинкова. Тя дава пример за по-фрапантен случай от 2022 година, когато възрастна жена от София е пътувала до Румъния, Франция, Белгия и Холандия, за да предава пари и злато на стойност над 300 000 лева, вярвайки че съдейства на полицията.

Психологически механизъм

Падинкова обяснява психологическия механизъм: "Мисленето става тунелно. В един момент спираш да разсъждаваш, защото постоянно върху теб се упражнява някаква форма на контрол. От друга страна ти се придава важност за това, че участваш в международна операция". Най-голямата измама през годините е на стойност 600 000 лева, като тогава пострадалият е контактувал повече от година с измамниците.

Тревожна статистика

Статистиката показва, че през последните месеци броят на телефонните измами се е увеличил. "За деветте месеца на тази година имаме увеличение с 23 процента спрямо същия период на 2024 година. Довършените телефонни измами са 286", съобщи Падинкова. Задържани са 143 лица, съпричастни към над 170 телефонни измами.

Като новост от полицията посочват, че измамниците набират "мулета" чрез обяви за търсене на сътрудници, които да набират дарения за църква, или се свързват с фирми за пътна помощ.

"Ако ви искат пари по телефона, без значение кой и по какъв повод, това е телефонна измама. Не давайте пари, прекъснете разговора", предупреждава Падинкова. Тя допълва, че престъпниците вече звънят не само на стационарни, а и на мобилни телефони.