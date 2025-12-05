Пенсионерка с добавка от 120 лева: Мъжът ми взима 1000 лева, няма добавка, защо няма?

Кадър Бг он ер

Пенсионери за коледните добавки: "Този месец - добре, от януари ще просим"

Вместо за коледна трапеза, някои ще ползват допълнителните пари за плащане на сметки

Започна изплащането на пенсиите за декември. Заедно с тях се дават и коледните добавки в размер на 120 лева.

65-годишната Радка Ангелова е била дълги години механизатор на комбайн към ТКЗС-то в хасковското село Конуш. Пенсията ѝ сега е 650 лева.

За какво пенсионерите ще похарчат коледната добавка

Ще използва допълнителните пари за плащане на сметки.

"Това пари ли са? Не, че не съм доволна, пак плащам ток, вода, телефон, на другия месец трябва да просим", коментира тя.

Радка получава 120 лева коледна добавка, но мъжът ѝ няма да получи.

"Берекет версин, както както казват старите хора. Мъжът ми взима 1000 лева, няма добавки, защо няма?", пита Радка.

Изплащат последните пенсии за годината до 19 декември

Изплащат ги във всички пощенските станции в страната. 536 000 души или всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка за предстоящите празници.

Това са и последните пенсии, които са в лева. От януари те ще бъдат вече в евро

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!