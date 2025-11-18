Пенсионерка си поиска натрупаните 22 хиляди лева от ДПО в "Доверие": Дават до 320 лева на месец и няма унаследяване

Пиксабей

Много полезен казус се разисква в социалната мрежа.

Ето какво пише гражданка:

Здравейте. Майка ми вече навърши годините за пенсиониране, но имаме казус с допълнителното пенсионно осигуряване.

Тя е към Доверие, като има натрупани 22 789лв. Тя иска да получи парите си на максимално големи месечни вноски, напр. по 500лв. и да има вариант за унаследяване на парите.

Вчера от дружеството са ѝ казали, че може да ги получи по една от следните схеми:

- първата година по 320лв. на месец, след това всеки месец по 95лв.

- първите 3 години по 160лв. на месец, след това всеки месец по 95лв.

- първите 5 години по 130лв. на месец, след това всеки месец по 95лв.

- първите 10 години по 110лв. на месец, след това всеки месец по 95лв.

При тези предложени схеми няма вариант за унаследяване.

Има ли вариант, при който парите да се получат на по-големи вноски и да могат да се унаследят?

Коментарите са доста съдържателни:

Аз съм към Алианс,питаха ме по колко искам на месец,внасяха ми по 300 лв всеки месец,но мойте беха по малко от на майка ви,явно всяко дружество си има политика,но аз мисля че недай боже ако нещо се случи дружеството трябва да си търси наследниците.

И в ОББ е така. 53 месеца по 130, после по 95. Всички над 18000 са прецакани. Но при мен има унаследяване. Естествено няма да се минат.

Да, има аз бях към Доверие преди една година получих парите си от тях на етапи всеки месец ми даваха по 483 лв, доколкото знам парите могат да се унаследяват от близките но по-големи суми не дават!

Всяко едно дружество си има собствена политика на действие и собствени показатели и проценти с евентуален риск.Тя се чете и когато не разбирате е редно на място да питате. После каквото и да правите както и да го мислите вече е късно. Тези фондове не са направени за ваша полза а за да печелят от вас проста логика.Не може вие да определяте как да си получавате парите ако половин милион пенсионери си определят сами сумата докъде ще я докараме.Нали затуй има правила на фонда и закони.Друг е въпросът че те няма да ви кажат еми тука четете по-внимателно за да не се прецакате.

Благодаря предварително за съдействието!

Коментарите са изключително съдържателни:

Законът за всички е еднакъв, така че кой знае каква разлика в предложенията на УПФ няма! От половин година се блъскам по същата пътека с Алианц, но ще споделя какво разбрах до тук. Първо искам да кажа, че за всички пенсионери с натрупвания над 18 000 лева схемата за изплащане е ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ! Информацията давана от служителите на фондовете често е непълна, невярна или просто премълчана! Така в Алианц ме убеждаваха, че като пенсионер нямам право да си прехвърля парите в друг фонд! Имате право, но само веднъж! Вариантите за изплащане по закон са: 1.Допълнителна пожизнена пенсия без допълнителни условия и гарантиран размер на пенсията, изчислен на база сумата на брутните вноски т.е. всеки месец получавате по 125 лв. докато сте жив. Наследниците "пият една студена вода", ако ви се случи нещо! 2.Допълнителна пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и гарантиран размер на пенсията, на база брутни вноски- плаща се всеки месец, като периода е от 2 до 10 години т.е. ако изберете 10 г.х 120 лв. , ще вземете само 14 400 лв. от вашите пари! Ако нещо се случи с вас, наследяем е само остатъка до 14 400, другите ги подарявате на фонда! 3.Допълнителна пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от вас възраст и гарантиран размер на пенсията, на база брутни вноски: ако изберете 16г. по 110 лв ще получите 21 120 лв. от парите си, наследява се пак само остатъка, а другите пак отиват подарък за фонда! Единствения начин наследниците Ви да получат цялата сума е да не подписвате нищо и да стоят във фонда, като в банка ( съвет от служител)! Всичките тези "закони" приети през годините обслужват само интересите на фондовете и нямат нищо общо с първоначално подписаните договори! Как е възможно само едната страна да променя условията по договора и това да е законно? Кой защитава правата на осигурените в УПФ и на кой Господ да се оплачеш?

