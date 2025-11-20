Пенсионерка за добавките от 120 лева: Аз няма, тя няма да вземе, ще вземат други, ма айде да са живи и здрави

Кадър БТВ

120 лева коледни добавки за най- бедните пенсионери. Това реши управляващата коалиция.

Стъпката за подпомагане на възрастните хора за празника дойде след репортаж по bTV, в който показахме как живеят хората с ниски доходи. Оказва се, че зрител на този репортаж е бил и мандатоносителят.

"Гледах репортаж по bTV за една баба, която разказа за своите проблеми, затова предложихме 120 лв. да са коледните надбавки", заяви Бойко Борисов.

Обратно в село Горна Кремена при Марияна и Милка. Оказва се, че точно те допълнителни пари няма да получат. Защото освен пенсиите си получават и вдовишка добавка, с която прескачат линията на бедност от 638 лева. Но все пак се радват, че гласът им е бил чут от политиците поне за най-бедните възрастни.

"Аз няма, тя няма да вземе, ще вземат други, ма айде да са живи и здрави, че ще вземат и те, че нямаше да вземат и тия хорица, къде са с малкото пенсии", казва Мирияна.

"На всички трябва да се дава, и по малко да е, ма на всички, / да сме по-добре,/ и ние страдаме", казва Милка.

Идеята на Борисов за добавките беше приведена в действие още днес на заседание на коалиционния съвет. Добавка ще получат 536 000 пенсионери, а това ще струва 64 милиона лева.

"Няма човек, който да не се трогне. Има хора, които имат нужда също да имат празник. Празникът не е само за богатите", заяви Деница Сачева. "Подкрепям го напълно", допълни Делян Пеевски.

