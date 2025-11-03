Пенсионерка живее 20 години без вода и ток в блок: Имам газова бутилка, нося вода с туби

Кадър Фб

Двадесет години възрастна жена живее без ток в жилището си в Стара Загора. От 10 години няма и течаща вода, а за да поддържа хигиена носи туби, които пълни на градските чешми, предаде България он ер

В студен и тъмен апартамент живее 72-годишната Анета Димитрова. По професия – художник. Вече 20 години няма ток, а от 10 – и вода.

Причината е липсата на финансови средства, с които да възстанови електричеството и водоснабдяването. Всеки ден животът за нея е предизвикателство.

"Много трудно, много трудно. Хигиената е много трудна. Всичко е трудно. Докато си сготвиш – ето там има една малка газова бутилка, на която, ако имам газ, ако мога да отида за газ, се снабдявам и готвя. А миенето е много трудно. Ей сега съм с една чаша вода, ей един буркан с вода", разказа Анета.

Оцеляване с достойнство

Жената няма близки. Преживява с 330 лева социална пенсия. За да се издържа, продава коприва и стари книги в центъра на града.

От дълго време се справя сама, без достъп до необходимите лекарства, а храната ѝ е все една и съща – оскъдна.

"Обикновено с кисело мляко. Трудно готвя, трудно. Когато имам някой лев и нямам газ, купувам – пръскам си парите за консерви", обясни тя.

Въпреки всички трудности и години на лишения, Анета Димитрова запазва духа и достойнството си. Тя не се оплаква и не търси съжаление.

"От себе си никога не бих се срамувала. Срамувам се от държавата, от управниците", каза Анета.

Реакция от институциите

По случая ѝ вече работят социалните служби.

"След като е получен сигналът, е сезирана дирекция "Социално подпомагане" в Стара Загора. Посетен е адресът на жената, като тя е консултирана за различните нормативни основания за помощ. Оказана ѝ е необходимата подкрепа и съдействие", посочи директорът на РДСП-Стара Загора Петя Чакърова.

От институцията са категорични, че ще реагират своевременно при всички нуждаещи се. А за Анета остава надеждата хората да бъдат с добри и чисти души и сърца.

