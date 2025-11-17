Пенсионира се след 35 години в МВР

Пловдив 24

Двоен повод за радост има днес началникът на сектор "Охранителна полиция“ при Пето РУ гл. инспектор Валя Тодорова - наред със своя юбилей, тя отпразнува и последния работен ден, в който слага униформата. След 35-годишната си професионална кариера в редиците на Министерството на вътрешните работи от утре гл. инспектор Тодорова ще се наслаждава на заслужен отдих и повече свободно време за близките, пише Пловдив 24



Заради придобитото право за пенсиониране и безукорната й дългогодишна служба, днес заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов връчи на гл. инспектор Валя Тодорова отличието "Почетен знак на МВР – III степен“, присъдено от министъра на вътрешните работи.



От своите колеги пък рожденичката получи плакет за благодарност, цветя и пожелания за здраве, незабравими пътешествия и хубави преживявания. Сред вълнуващите изненади бе и фолклорното изпълнение на ученички от Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ в Пловдив.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!