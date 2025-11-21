Пенсионираме се по нов начин

Пиксабей

Европейската комисия представи нов пакет от мерки за подобряване на достъпа до по-ефективни допълнителни пенсионни схеми в ЕС. Целта е да гарантиране на адекватен доход при пенсиониране чрез допълнение, а не заместване на държавните пенсии, които са основата на пенсионните системи във всяка страна членка, пише Парите ни.

Сред предложените мерки е препоръка към държавите от Общността да въведат автоматично включване на работниците в допълнителни пенсионни фондове, с възможност за отказ по желание. Този подход, който вече се е доказал в други страни, цели да увеличи обхвата на допълнителните пенсии, особено сред уязвимите групи и жените, където пенсиите често са с 24,5% по-ниски от тези на мъжете.



Пакетът е част от по-широката стратегия на Комисията за Съюз на спестяванията и инвестициите, чиято мисия е да насърчи по-активно участие на домакинствата на капиталовите пазари, като така се засилва и конкурентоспособността на икономиката на ЕС.

Сред другите ключови инициативи са създаването на проследяващи системи за пенсии. Така гражданите ще имат ясна картина на бъдещите си доходи. Предложено е и разработването на национални пенсионни табла за по-добро планиране на политиките.

Комисията предлага също така изменения в директивата за институциите за професионално пенсионно осигуряване. Целта е стимулиране на консолидацията и повишаване ефективността на професионалните пенсионни фондове. Отделно се предлага и преработка на регламента за Паневропейския персонален пенсионен продукт. Той ще стане по-достъпен и привлекателен чрез новия модел, който ще се предлага без задължителна консултация.



Промените се допълват от разяснение на принципа на "предпазливия инвеститор". Това предвижда премахване на пречките пред инвестициите в по-рискови, но доходоносни активи като акции и е важна стъпка към по-добри дългосрочни доходи за бъдещите пенсионери.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!