Пенсионирате се година по-рано без да уведомите шефа си

Пиксабей

Интересен казус повдига човек в социалната мрежа:

"Искам да се пенсионирам една година по-рано.

Отговарям на условието стаж и възраст.

Трябва ли да информирам работодателя си?"

Ето и коментарите

"Ако е печен, помоли го да те съкрати.

Не е задължително.

Вие имате пълното право да подадете заявление в НОИ за отпускане на пенсия, без да уведомявате работодателя си за това. Няма законова разпоредба, която да ви задължава да го правите, докато не решите да прекратите трудовия си договор.

Ключовият момент, който трябва да се разбере е:

-​Придобиване на право на пенсия е факт, който настъпва автоматично, когато отговаряте на законовите изисквания за стаж и възраст. Това е ваше лично право.

-​Пенсиониране е действие. Това е процес, при който вие упражнявате това си право, като подавате заявление до Националния осигурителен институт (НОИ) и той ви отпуска пенсия."

