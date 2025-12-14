Пенсионният сектор тества готовността си за еврото

Кадър България он ер

Пенсионно-осигурителният сектор вече навлиза в последната и най-интензивна фаза на подготовката за преминаването към еврото.

Това заяви главният изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване Николай Стойков в рамките на третия панел на конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.

"Наистина сме в последната фаза. Готвим се за това от повече от две години. Едната част от въпроса е свързана с оперативната готовност на сектора да преминe към еврото. Има разлика в сравнение с последните месеци от подготовката. Една част от разликите е свързана с много по-големи интензитет на усилията в момента. От друга страна и самият фокус е доста по-различен, тъй като през предходните месеци голяма част от подготовката беше свързана с привеждането на системи, процеси, да бъдат адекватни, да работят нормално в условията на новата валута", коментира Стойков.

Той посочи, че Министерството на финансите, надзорните институции и браншовите асоциации провеждат активни информационни обиколки из страната.

Паралелно с това отделните компании - включително и тази, която той представлява - стартират индивидуализирани кампании, насочени основно към клиентите във доброволните фондове и фондовете за изплащане на пенсии.

Целта е хората да получат практични указания какво да очакват и какво трябва да направят при преминаването към новата валута.

Стойков подчерта, че финансовите компании имат дългогодишна практика в идентифицирането и управлението на оперативни рискове.

По думите му секторът е добре подготвен и разполага с резервни процеси за реагиране при евентуални проблеми.

