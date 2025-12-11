Пенсия от 1000 лева става 511,30 евро, заплата от 2000 лева става 1022,59 евро

Например, пенсия от 1000 лева ще бъде 511,30 евро, а заплата в размер на 2000 лева ще бъде 1022,59 евро.

С въвеждането на еврото в България стойността на пенсиите, заплатите, социалните помощи и обезщетения ще се запази изцяло, като само ще бъдат превалутирани в единната европейска валута по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв. и закръглени в полза на хората. Ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Например, пенсия от 1000 лева ще бъде 511,30 евро, а заплата в размер на 2000 лева ще бъде 1022,59 евро, пише Варна утре.

Важно е гражданите да знаят, че размерите на доходите няма да се променят поради самото въвеждане на еврото и няма нужда да подписват нов договор с работодателя си. Договорите, сключени в левове, продължават да важат и след преминаването към новата валута, като сумите, определени в левове, автоматично се считат за суми в евро, преизчислени при използване на официалния курс и закръглени в полза на гражданите Всички банкови преводи, директни плащания и електронни трансфери ще се извършват в евро след 1 януари 2026 г.

Заплатите, пенсиите и социалните плащания ще продължат да се изплащат редовно и без забавяне, като гражданите ще имат ясна представа за стойността на средствата си в новата валута

