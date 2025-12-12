Пенсия с фалшив стаж

Пиксабей

За съзнателно използване на неистински официален документ е започнато разследване в ОДМВР-Кърджали с постановление на Районната прокуратура, съобщиха от полицията.

Жител на областта представил в Териториалното поделение на НОИ образец за придобит трудов стаж с вписани неверни данни. Документът бил приложен към заявление за отпускане на пенсия.

Разследващ полицаи и сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ продължават работата по случая с оглед на чл.316 във връзка с чл.308, ал.1 от Наказателния кодекс.

