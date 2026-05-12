Пентагонът: Войната на САЩ в Иран досега е струвала 29 милиарда долара

Войната на САЩ в Иран досега е струвала 29 милиарда долара, което е с 4 милиарда повече спрямо оценката от миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставен представител на Пентагона.

На 29 април Пентагонът съобщи, че към този момент войната е струвала 25 милиарда долара, припомня БТА.

Джулс Хърст, изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона, съобщи пред законодателите днес, че новата сума включва актуализирани разходи за ремонт и подмяна на оборудване, както и оперативни разходи.

„Екипът на Общото командване и екипът на финансовия директор постоянно преразглеждат тази оценка“, заяви Хърст. Той направи това изявление заедно с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и председателя на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.

Не е ясно как Пентагонът е стигнал до цифрата от 29 милиарда долара. През март официален представител каза пред Ройтерс, че администрацията на Тръмп е оценила, че първите шест дни от войната са стрували поне 11,3 милиарда долара.

Само шест месеца преди междинните избори в САЩ, в които републиканците на президента Доналд Тръмп може да се окажат в трудна битка за запазване на мнозинството си в Камарата на представителите на Конгреса, демократите се представят много добре в социологическите проучвания, в момент в който те се опитват да свържат войната в Иран с повишаване на разходите за живот, отбелязва агенцията.

