Пентагонът намалява бригадите си в Европа от четири на три

Пентагонът намалява броя на бригадите си Европа от четири на три и по този начин връща разположените войски до нивата от 2021 г., в стъпка към оказване натиск върху континента да положи повече усилия за собствената си отбрана, предаде АФП.

Министерството "е намалило общия брой на бригадните бойни групи (BCT), разположени в Европа, от четири на три", се посочва в изявление. Според доклад на Конгреса една BCT се състои от 4000-4700 души личен състав.

В изявлението се посочва, че намаляването води до "временно забавяне" на разполагането на американски сили в Полша, предаде БНР.

Това съобщение беше предшествано по-рано във вторник от изявление на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че планираното разполагане на 4000 войници в Полша е било отложено, а не отменено.

"Министерството ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа въз основа на по-нататъшен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да предоставят сили за отбраната на Европа", се посочва в изявлението на Пентагона.

Намаляването на броя на бригадите е кулминацията на седмици на очаквания относно съкращаването на американските сили в Европа и настояването на Вашингтон съюзниците му на континента да инвестират повече в собствената си отбрана.

Президентът Доналд Тръмп изглежда решен да накаже съюзниците, които не са подкрепили водената от САЩ война срещу Иран или не са допринесли за миротворческите сили в ключовия Ормузки проток.

