Пентагонът подготвя план за мащабна военна реорганизация

Снимка: Пиксабей

Американски официални лица работят по план за реорганизация на въоръжените сили, поискан от шефа на Пентагона Пит Хегсет, който ще намали броя на четиризвездните генерали и ще консолидира някои международни командни центрове, съобщи вестник „Вашингтон пост“, цитиран от БГНЕС.

Ако бъде приет, предложението ще отбележи една от най-значимите промени във висшите военни чинове от десетилетия насам, съобщи вестникът, позовавайки се на пет източници, запознати с въпроса.

Председателят на Обединените щабове на САЩ Дан Кейн се очаква да представи плана на Хегсет в следващите дни, каза високопоставен представител на Министерството на отбраната, запознат с дискусията.

Според плана властите ще „намалят значението“ на Централното командване на САЩ, Европейското командване на САЩ и Африканското командване на САЩ и ще ги поставят под контрола на нова организация, известна като Международно командване на САЩ, съобщи вестникът, цитиран от АФП.

Добавя се, че ще бъде намален и броят на генералите и адмиралите, които се отчитат директно пред Хегсет.

Промените трябва да бъдат одобрени както от ръководителя на Пентагона, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп, за да влязат в сила.

Планът представлява най-новата голяма промяна в Пентагона под администрацията на Тръмп, която вече уволни редица висши офицери през тази година.

През май министърът на отбраната Пит Хегсет нареди намаляване с най-малко 20% на броя на действащите четиризвездни генерали и адмирали в американската армия.

В началото на декември администрацията на Тръмп публикува стратегия за национална сигурност, която бележи радикално отклонение от предишната политика на САЩ и гласи: „Във всичко, което правим, поставяме Америка на първо място“.

