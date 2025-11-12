Пентагонът потвърди за самолетоносача „Джералд Форд”

кадър: Нова тв

Самолетоносачът „Джералд Форд” заедно с бойната си група е пристигнал в Латинска Америка. Пентагонът потвърди новината и обясни, че той ще помогне за борба с криминалните организации и спиране на наркотрафика.Президентът Тръмп разпореди той да се присъедини към другите осем американски военни кораба, ядрена подводница и изтребители F-35 в Карибския регион.

Президентът на Венецуела няколко пъти повтори, че целта на Вашингтон е да го свали от власт, допълва Нова тв.

„Джералд Форд” е най-новият и най-модерен американски самолетоносач с 5-хиляден екипаж.

